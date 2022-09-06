شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتعاقد مع إسلام عبد النعيم لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، في إنهاء إجراءات التعاقد مع لاعب الجونة السابق إسلام عبد النعيم أحد اللاعبين المميزين بمركز خط الوسط والجناح، لما يملكه من قدرات فنية مميزة.

جاء التعاقد مع إسلام عبد النعيم فى إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة خلال الموسم القادم 2022-2023.

وأنهى مصيلحى صفقة انتقال لاعب الوسط المميز، حيث وقع على عقده الجديد مع نادى الاتحاد السكندرى في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لثلاث مواسم، وأجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة والتي أكدت سلامته من خلال الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي.



اسلام عبد النعيم مع مصيلحى

فى سياق آخر، نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى التعاقد مع المدافع الدولي الفلسطينى محمد صالح، والذى سبق له تمثيل أندية المصرى البورسعيدى والقناة وإيسترن كومبانى، وذلك في إطار حرص إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزه وخاصة فى مركز قلب الدفاع.

ووقع اللاعب على عقود انضامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى والتى تمتد لثلاث مواسم اعتباراً من الموسم الرياضى القادم 2022/2023، عقب نجاح المفاوضات والحصول رسمياً على الاستغناء الخاص به.

وقدم صالح أداء أكثر من رائع الموسم الماضى مع نادى إيسترن كومباني، حيث كان مُعاراً من نادى القناة واستطاع تسجيل 9 أهداف، ويتمتع صالح بقدرات فنية كبيرة لخبرته بهذا المركز، وامتلاكه لمقومات بدنية كبيرة وتميزه فى ألعاب الهواء ويُعتبر إضافة حقيقية ومميزة لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.