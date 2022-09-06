شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 6/ 9/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء، الموافق 6/ 9/ 2022، العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها الفريق يطير إلى قطر صباح الأربعاء على متن طائرة خاصة لمواجهة الهلال السعودى، وفيريرا يجهز برنامجا تدريبيا خاصا للاعبين فور الوصول إلى قطر.

الزمالك يطير إلى قطر صباح الأربعاء على متن طائرة خاصة لمواجهة الهلال السعودى

تقرر سفر بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى قطر فى الحادية عشر صباح غدًا الأربعاء، على متن طائرة خاصة وفرتها الإدارة من أجل توفير كافة سبل الراحة للفريق قبل مواجهة الهلال السعودى.

فيريرا يجهز برنامجا تدريبيا خاصا للاعبين فور الوصول إلى قطر

رتب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، مع جهازه المعاون، برنامجاً خاصاً للاعبين للخضوع له فور الوصول إلى قطر، من أجل التغلب على الإجهاد بعد رحلة السفر، حيث يرغب البروفيسور فى رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين وزيادة معدل التحفيز بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها وحالة الاسترخاء بعد النجاح في التتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالي.

إنبي: الأهلي والزمالك مهتمان بشلبي وفوزي ولا مانع من بيع محمود جاد

كشف شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي لنادي إنبي التفاصيل الخاصة بالصفقة التبادلية بين ناديه، ونادي سيراميكا بخصوص جون إيبوكا، وكذلك مصير ثلاثي الفريق مصطفى شلبي وعلي فوزي ومحمود جاد.

طارق العشرى: سنطلب تجديد استعارة ثنائي الزمالك وعبد الكبير الوادى لاعب مهم

كشف طارق العشري المدير الفني لنادي سموحة، عن خطته لتدعيم الفريق السكندري في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد المقرر بدايته في منتصف أكتوبر المقبل.

الونش مودعاً عمر السعيد: نعم الأخ والصديق بتمنالك التوفيق وتستاهل كل خير