شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يفوز على الأولمبي بهدف نظيف وديا استعدادا للقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الكرة بنادي بتروجت على نظيره الأولمبي، في المباراة التي الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب الأخير، في استعدادات كلا الفريقين لانطلاق مسابقة دوري القسم الثاني عن الموسم الجديد 2022-2023.

وقاد الوافد الجديد الغاني وينفول كوبينا فريق بتروجت لتحقيق الفوز على الأولمبي، بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد، الذي قدم خلاله لاعبو الفريق البترولي أداءا قويا ومستوى جيدا على الصعيدين الفني والبدني.

وجاءت المباراة ضمن خطة إعداد بتروجت، ومعسكره المعلق المقام في أحد الفنادق الخاصة في الإسكندرية، استعدادا لانطلاق منافسات دوري القسم الثاني، والذي يستهدف خلاله الفريق العودة إلى مكانه الطبيعي، والصعود إلى الدوري الممتاز.

وخاض بتروجت عددا من المباريات الودية خلال الفترة الماضية، كانت البداية بتعادل سلبي ضد فريق القيصومة السعودي، ثم الفوز على الجهراء الكويتي بثلاثية مقابل هدف، وبعدها الفوز على منتخب القسم الثاني بستة أهداف مقابل هدف، ثم الانتصار على حرس الحدود بهدفين دون رد، وبعدها فاز على لافيينا بهدفين مقابل هدف، وبعدها ابو قير بهدفين مقابل هدف.

واستقر هيثم شعبان المدير الفني للفريق على خوض مجموعة من المباريات الودية خلال فترة الإعداد هدفها زيادة حالة التركيز والانسجام بين كافة اللاعبين سواء العناصر القديمة أو الصفقات الجديدة التي تم إبرامها في الفترة الأخيرة.