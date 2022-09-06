شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُفضّل عودة محمد مغربي عن ضم صفقة دفاعية الصيف الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر النادي الأهلي على إعادة محمد مغربي، مدافع الفريق المُعار لنادي تبلستيه التشيكي، خلال الموسم الجديد. وفضّل مسئولو القلعة الحمراء إعادة المدافع الشاب بدلاً من التعاقد مع أي مدافع خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويرى مسئولو الأهلي أن المغربي ظهر بشكل جيد مع ناديه التشيكي منذ الرحيل له على سبيل الإعارة، كما قدم عروضا جيدة حينما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية الأخيرة بالإمارات.

ويتواجد محمد مغربي في نادي تيليتسه التشيكي في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، والتي تمتد حتى صيف 2023، لكن الأهلي يمتلك بند يسمح له بقطع إعارة اللاعب الصيف الجاري.

ومن المقرر أن يتواجد محمد مغربي مع الأهلي في معسكره الخارجي بالنمسا استعداداً للموسم الجديد، حيث تم إخطار اللاعب بالعودة وإنهاء الإعارة في ظل حاجة الفريق لجهوده بعدما تراجع النادي عن فكرة تدعيم الدفاع الصيف الجاري.

ويقيم الأهلي معسكراً في هولندا استعداداً للموسم الجديد الذي يستهله الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيلعب في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بدور الـ32 للبطولة القارية مع الفائز من اتحاد المنستير التونسي والجيش الرواني في دور بالدور التمهيدي للبطولة.