شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مصير "تجربة الناشئين" مع مدير القطاع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو الأهلي مع خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين بالنادي، موقف اللاعبين الناشئين الذين حصلوا على فرصة مع الفريق الأول خلال الأسابيع الأخيرة من بطولة الدوري في الموسم المنقضي.

ودفع الأهلي بالعديد من الناشئين في الأسابيع الأخيرة من الموسم المحلي الذي انتهى رسمياً الثلاثاء الماضي، حيث شارك عدد كبير من الوجوه الشابة أمثال أحمد سيد غريب، أحمد سيد عبد النبي، محمد أشرف، محمد أحمد شرقية، محمد نصير، ميدو نبيل، زياد طارق.

ويبحث مسئولو الأهلي مع خالد بيبو موقف هؤلاء الناشئين من حيث بقاء بعضهم مع الفريق الأول وإعارة البعض الأخر وعودة البعض الثالث لقطاع الناشئين.

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات بين لجنة التخطيط وخالد بيبو من أجل التنسيق بشأن الموسم الجديد والاستعداد له على صعيد جميع الفرق في القطاع.

على صعيد متصل، يواصل مسئولو النادي الأهلي جلساتهم المُتتالية خلال الأيام الحالية من أجل حسم أكثر من ملف هام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وفي مقدمتها، ملف المدرب الجديد الذي سيتم التعاقد معه خلال الأيام المقبلة، خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريز الذي تم توجيه الشكر له مؤخراً.

ويقيم الاهلي معسكراً في هولندا استعداداً للموسم الجديد الذي يستهله الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيلعب في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بدور الـ32 للبطولة القارية مع الفائز من اتحاد المنستير التونسي والجيش الرواني في دور بالدور التمهيدي للبطولة.