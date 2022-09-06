شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 6/9/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، الزمالك يطير إلى قطر صباح الأربعاء على متن طائرة خاصة لمواجهة الهلال السعودى، وأكرم توفيق يسجل الظهور الأول ويشارك فى وديات الأهلى بمعسكر هولندا، والمحترفون ينضمون لمعسكر المنتخب 19 و20 سبتمبر، وقرعة غير موجهة للدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد.

الزمالك يطير إلى قطر صباح الأربعاء على متن طائرة خاصة لمواجهة الهلال السعودى

تقرر سفر بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى قطر فى الحادية عشر صباح غدًا الأربعاء، على متن طائرة خاصة وفرتها الإدارة من أجل توفير كافة سبل الراحة للفريق

المصرى يعلن إيقاف نشاط لجنة الكرة والكشافين وإعادة النظر فى تشكيلها

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إيقاف نشاط لجنة الكرة والكشافين، وذلك اعتبارا من سبتمبر الجاري.

المحترفون ينضمون لمعسكر المنتخب 19 و20 سبتمبر

ينضم اللاعبون المحترفون الثمانية لمعسكر المنتخب الوطني الأول يومي 19 و20 سبتمبر الجاري، حيث يخوض المنتخب بقيادة روى فيتوريا، مباراتين وديتين يومي 23 و27، أمام النيجر وليبيريا، بعدما تلقى اتحاد الكرة معلومات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تفيد بتأجيل مباراتي الفراعنة مع مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

استقر اتحاد الكرة، بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة، على إجراء قرعة عادلة لمسابقة الدوري فى الموسم الجديد، حيث تجرى لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين، قرعة غير موجهة دون تحديد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى نهاية كل دور، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

أكرم توفيق يسجل الظهور الأول ويشارك فى وديات الأهلى بمعسكر هولندا

بات في حكم المؤكد ظهور أكرم توفيق لاعب الأهلي في مباريات الفريق التى ستُقام بمعسكر هولندا الشهر الجاري، بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة في الرباط الصليبي.

الزمالك: كامل أبو على طلب التدخل لحل أزمة كهربا لضمه للمصرى

يدرس مسئولو الزمالك المبادرة التي تقدم بها كامل أبو علي رئيس المصرى، لحل مشكلة كهربا لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، بشأن تسديد الغرامة المالية التي وقعت علي اللاعب ، بسبب هروبه منذ موسمين وتغريمه مليوني دولار مع الفوائد.

تمسك مسئولو النادي الأهلي باستمرار مصطفى شوبير حارس المرمى فى صفوف الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل، بعدما كانت هناك نية لإعارته، فى ظل وجود رغبة مشتركة من الإدارة لحصول اللاعب على الخبرات الكافية والمشاركة لفترة أطول خارج الأهلي، لصعوبة المشاركة الأساسية مع الفريق الأحمر فى وجود الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي.

كشف أحمد شديد قناوي، لاعب المصري السابق، عن تلقيه 3 عروض قوية خلال فترة الميركاتو الصيفي، وكان أحمد شديد فسخ تعاقده مع المصري، وأكد شديد لـ"الخليج 365" أن هناك 3 عروض، مشيرا إلى أنه مازال يدرس تلك العروض لاختيار الأنسب.