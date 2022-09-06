تشيلسي يخسر.. ودورتموند يحقق انتصار كبير في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - خسر تشيلسي الإنجليزي من دينامو زغرب الكرواتي، بهدف نظيف، في اللقاء الأول من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل ميسلاف أورشيتش الهدف الوحيد في اللقاء، لدينامو زغرب في شباك تشيلسي، بعد انطلاقة رائعة من منتصف الملعب، ليضعها في الشباك معلنا الهدف الأول في الدقيقة 12.

وسجل أوباميانج لاعب تشيلسي هدفًا في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

وبهذا الفوز احتل دينامو زغرب المركز الأول مؤقتًا برصيد 3 نقاط بينما، بينما احتل تشيلسي المركز الأخير بدون نقاط.

ويتواجد تشيلسي في المجموعة الخامسة رفقة دينامو زغرب وإي سي ميلان ولايبزيج.

وكان البلوز ودع النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا أمام نظيره ريال مدريد الإسباني في دور ربع النهائي.

في نفس السياق استهل بوروسيا دورتموند الألماني مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بشكل رائع وتغلب على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي 3-صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدفين، حيث افتتح القائد ماركو رويس التسجيل في الدقيقة 35 وبعدها بسبع دقائق أضاف البرتغالي رافاييل جيريرو الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني أكد الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام فوز دورتموند بتسجيله الهدف الثالث قبل سبع دقائق من النهاية.

وانفرد دورتموند مؤقتا بصدارة المجموعة السابعة التي تضم أيضا مانشستر سيتي الإنجليزي وأشبيلية الإسباني.