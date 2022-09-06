لحظة بلحظة .. باريس سان جيرمان 2- 1 يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:



استهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مشواره بدور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا بالفوز بثنائية مقابل هدف أمام نظيره يوفينتوس الإيطالي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتقدم باريس سان جيرمان مبكرًا بالتحديد بعد مرور 6 دقائق من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه كيليان مبابي قبل أن يعود اللاعب ذاته ويُسجل الهدف الثاني بالدقيقة 22.

وحاول يوفنتوس تقليص النتيجة ولكنه لم يستطع سوى تسجيل هدفًا بالدقيقة 53 عن طريق لاعبه ويستون ماكيني.

وحصد باريس سان جيرمان أول ثلاثة نقاط بهذا الفوز ليتصدر مجموعته بفارق الأهداف عن بنفيكا البرتغالي، فيما يحتل يوفنتوس المركز الثالث بدون أي نقاط.