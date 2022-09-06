"قدمنا كل شيء".. أول تعليق من سواريش بعد رحيله عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

نشر البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني السابق للنادي الأهلي، رسالة وداعية للفريق بعد رحيله عن النادي مؤخراً.

وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أعلن رحيل سواريش، عن قيادة الفريق الأحمر عقب توليه المسؤولية في منتصف الموسم الحالي.

وكتب سواريش عبر حسابه الشخصي على "انستجرام": "لقد كان فخرًا كبيرًا أنني مثلت أكبر نادٍ في أفريقيا، نادي القرن، أحد أشهر الأندية في العالم، الأهلي".

وأضاف: "العمل الذي قمنا به بهذه الطريقة المكثفة والمتفانية والعاطفية، وفي مثل هذا الوقت القصير، يترك الجميع دون استثناء مع الشعور بأنهم قد قاموا بواجبهم، هذا النادي العملاق يعيش على الألقاب، لكني ما زلت أعتبر أن النجاح هو الطريقة التي عمل بها كل من يعمل في النادي، من جميع الأقسام، لقد كرسوا أنفسهم واجتمعوا معًا وساهموا في ذلك، على الرغم من كل العقبات، قمنا بتكريم القميص، شكرا لكم جميعا".

وأكمل: "النجاح هو أيضًا العائلة المكونة من جميع الرجال الحقيقيين الذين شكلوا الفريق، من الأكثر خبرة إلى أصغر الرجال العظماء الذين أسعدوني كثيرًا بالعمل معهم، للجميع ولكن بشكل خاص للكثير من الشباب الذين سعدت بإطلاقهم في مختلف المباريات، أريد أن أترك كلمة من الشجاعة والثقة لأن ما فعلوه في جلسات التدريب وما فعلوه في المباريات، يكشف كم هم محترفون رائعون، ويجب أن يكون الأهلي سعيدًا بوجود مثل هذه المجموعة القوية من الرجال".

وتابع: "لم نفز بالبطولات، لكننا فزنا بألقاب الاحترام والاحتراف والاعتراف بأننا قدمنا كل شيء للأهلي".

واختتم مدرب الأهلي السابق: "أتمنى لكم كل التوفيق وأتمنى أن أراكم في يوم من الأيام".