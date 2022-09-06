مصدر لمصراوي: الزمالك عقد جلسة مع محمود جاد.. والحارس يُرحب بالانضمام للفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

أفاد مصدر بأن مسؤولي نادي الزمالك قد عقدوا جلسة مع حارس مرمى نادي إنبي محمود جاد؛ لمعرفة موقفه من الانضمام لفريقهم.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إلى أن حارس مرمى إنبي قد أبدى خلال الجلسة موافقته على الانضمام للزمالك.

وأوضح المصدر أن الزمالك يرغب في الحصول على خدمات جاد لمدة 4 سنوات، فيما طالبهم الحارس بإنهاء الأمور مع ناديه.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن ما يتبقى هو إنهاء إجراءات التعاقد بين الزمالك وإنبي.

وكان نادي ويجان الإنجليزي قد دخل في مفاوضات لضم حارس مرمى إنبي ولكن تعثرت المفاوضات بين الناديين.