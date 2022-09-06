مباشر.. سيلتيك 0-3 ريال مدريد.. هازارد يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق ريال مدريد فوزاً عريضاً على سيلتيك الاسكتلندي، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح فينيسيوس جونيور أهداف المباراة في الدقيقة 56، قبل أن يحرز لوكا مودريتش الهدف الثاني في الدقيقة 60، واختتم إيدين هازارد الأهداف في الدقيقة 76.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، اكتسح شاختار دونتسك الأوكراني نظيره لايبزيج بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتصدر فريقا ريال مدريد وشاختار دونتسك جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بينما بقى فريقي لايبزيج وسيلتيك بدون نقاط.

تفاصيل المباراة

أهدر ريال مدريد هدفاً في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، بعدما أرسل فينسيوس جونيور كرة عرضية من الجبهة اليسرى داخل المنطقة ليسددها بنزيما بيسراه ولكن تذهب إلى مودريتش الذي سدد كرة صاروخية ولكن تصطدم بالدفاع.

وقام سيلتيك بلعب هجمة مرتدة سريعة، لتصل كرة بينية رائعة إلى ليل أبادا الذي سدد بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء وكورتوا يمسك الكرة بسهولة.

وكاد لاعب سيلتيك أن يسجل هدفاً في مرمى كورتوا، بعدما سدد كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء كادت أن تعانق الشباك ولكن تصطدم بالقائم الأيمن والدفاع يخرجها إلى ضربة ركنية.

ولم يستطع كريم بنزيما استكمال المباراة بعد إصابته في الركبة، ليغادر المباراة ويدخل إيدين هازارد بدلاً منه.

وأهدر هازارد هدفاً محققاً، بعدما أرسل كارفاخال عرضية أرضية من الجبهة اليمنى ليسددها هازارد ولكن ضعيفة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب.

ووصلت كرة بينية رائعة إلى فينسيوس جونيور الذي انطلق في اتجاه المرمى وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد بباطن القدم ولكن جو هارت يتصدى لها ببراعة.

وواصل كورتوا حارس ريال مدريد تألقه، بعدما لُعبت كرة عرضية من الجبهة اليمنى داخل منطقة الجزاء ليسددها دايزين ماييدا بباطن القدم ولكن تصل سهلة إلى يد حارس ريال مدريد.

وأحرز فينيسيوس جونيور الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، بعدما لعب فالفيردي كرة عرضية رائعة وصلت للبرازيلي الذي أسكن الكرة داخل الشباك بتسديدة قوية.

وتمكن ريال مدريد من إضافة الهدف الثاني عن طريق لوكا مودريتش الذي استلم تمريرة من هازارد، داخل منطقة الجزاء، وراوغ مدافعي سيلتيك وسدد كرة بصورة رائعة سكنت شباك جو هارت حارس مرمى الفريق الاسكتلندي.

واستطاع إيدين هازارد إحراز الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 76، بعدما أرسل كارفاخال كرة عرضية وصلت بصورة رائعة إلى هازارد الذي سددها بكل سهولة في المرمى الخالي.