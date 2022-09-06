طلائع الجيش لمصراوي: لا يوجد شيئاً رسمياً بشأن ضم أحمد أيمن منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أكد أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، بأنه لا يوجد أي شيء رسمي يخص أحمد أيمن منصور وانضمامه للفريق.

وقال المهدي في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا يوجد أي شيء رسمي يخص انضمام أحمد أيمن منصور لطلائع الجيش".

واختتم المهدي تصريحاته: "حتى هذه اللحظة لم يتم إخطاري بأي شيء يخص أحمد أيمن منصور".

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن ضم أحمد أيمن منصور، لاعب بيراميدز، إلى صفوف الفريق الأبيض في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الفريق الأزرق.

ويجيد أحمد أيمن منصور، صاحب الـ28 عامًا، اللعب في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

وانتقل أحمد أيمن منصور إلى بيراميدز عام 2018 قادمًا من المصري، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ولم يشارك أحمد أيمن منصور بصورة منتظمة مع بيراميدز هذا الموسم، إذ لعب 5 مباريات فقط في كل البطولات.