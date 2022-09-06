دوري الأبطال: تشلسي يستهل مشواره بالخسارة وانطلاقة قوية لبوروسيا دورتموند 

المنامة - ياسر ابراهيم - استهل نادي تشلسي الإنكليزي مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا بسقوطه خارج أرضه أمام دينامو زغرب الكرواتي بهدف دون مقابل الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

وسجّل ميسلاف أورسيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 مانحاً فريقه أول ثلاث نقاط في دور المجموعات.

وفي أولى مباريات المجموعة السابعة، حقق فريق بوروسيا دورتموند الألماني انطلاقة جيدة أوروبا عقب تغلبه على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي بثلاثة أهداف دون رد.

سيطرة دورتموند جاءت مبكرة وتحديداً منذ انطلاقة الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الفريق الألماني بهدفين نظيفين أحرزهما ماركو رويس في الدقيقة 35 ورافاييل غيريرو في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني أضاف الإنكليزي جود بيلينغهام الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 83.