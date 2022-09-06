اخبار الرياضه

دوري الأبطال: تشلسي يستهل مشواره بالخسارة وانطلاقة قوية لبوروسيا دورتموند 

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - استهل نادي تشلسي الإنكليزي مشواره في مسابقة بسقوطه خارج أرضه أمام دينامو زغرب الكرواتي بهدف دون مقابل الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة. 

 

وسجّل ميسلاف أورسيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 مانحاً فريقه أول ثلاث نقاط في دور المجموعات. 

 

وفي أولى مباريات المجموعة السابعة، حقق فريق بوروسيا دورتموند الألماني انطلاقة جيدة  أوروبا عقب تغلبه على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي بثلاثة أهداف دون رد. 

 

سيطرة دورتموند جاءت مبكرة وتحديداً منذ انطلاقة الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الفريق الألماني بهدفين نظيفين أحرزهما ماركو رويس في الدقيقة 35 ورافاييل غيريرو في الدقيقة 42. 

 

وفي الشوط الثاني أضاف الإنكليزي جود بيلينغهام الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 83. 

 

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا