شكرا لقرائتكم خبر بعد مخاض عسير .. يوسف عنبر يرسم الفرح في مدرجات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزا مهما مساء أمس الأول بعد أن تغلب على الخلود بهدف نظيف ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويعد هذا الفوز هو الأول للفريق هذا الموسم بعد أن تعثر في الجولتين الماضيتين، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام القيصومة بهدف لمثله وخسر في الثانية من الأخدود بهدفين دون مقابل.

ورفع الأهلي رصيده النقطي إلى 4 نقاط بعد انتهاء الجولة الثالثة. ويسعى الأهلاويون للمحافظة على هذا الانتصار ليكون نقطة الانطلاقة للفريق نحو المنافسة على الصعود والعودة مجددا لمصاف دوري المحترفين في الموسم المقبل.

مكاسب عدة

خرج الأهلي بعدة فوائد من هذا الفوز، خاصة أنه أتى بعد سلسلة متتالية من التعثرات التي أدت إلى مشاركة الفريق في منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى وهو الانتصار الأول للفريق هذا الموسم، حيث شهد اللقاء تسجيل المحترف الجديد للفريق لويس غرابان هدفه الأول مفتتحا به شريط أهدافه مع الأهلي بعد التعاقد معه ليكون المهاجم الأول للفريق، وشارك غرابان في لقاء الأخدود الماضي والذي خسره الفريق بنتيجة 2-0 ولم يستطع التسجيل.

من جهة أخرى استهلت الإدارة المكلفة بقيادة وليد معاذ مشوارها في الإشراف على النادي بإعادة الفرح للفريق بتحقيق الانتصار كما تسعى جاهدة إلى تعزيز صفوف الفريق بعدة لاعبين قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية غدا.

الانتصار الغائب

يعتبر الانتصار الأخير للأهلي أمام الخلود هو الفوز الأول بعد غياب دام 8 مواجهات متتالية لم يتذوق فيها الفريق طعم الفرح، وكانت 6 منها في الجولات الأخيرة لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، إضافة إلى الجولتين الأولى والثانية لدوري يلو هذا العام.

وصاحب عودة الانتصارات أيضا خروج الفريق بشباك نظيفة، حيث لم يحدث خلال المباريات الـ14 الماضية للأهلي أن جمع الفوز بالكلين شيت ليعود أمام الخلود ويفعلها بعد أن كان لقاء الفتح في الجولة الـ20 الموسم الماضي هو اللقاء الأخير الذي جمع الأهلي خلاله الفوز والمحافظة على شباكه نظيفة من استقبال الأهداف.

الأهلي لا يخسر مع يوسف عنبر

استطاع المدرب الوطني يوسف عنبر قيادة الفريق الكروي بالنادي الأهلي لتحقيق الفوز أمام الخلود وإعادة الفريق نحو سكة الانتصارات مجددا بعد سلسلة طويلة من التعثرات.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يسجل فيها عنبر الفوز في لقائه الأول عندما يدرب الأهلي والذي سبق وأن قاده عام 2002 محققا بطولة كأس ولي العهد، وعاد بعد ذلك عام 2008 خلفا للمدرب الألماني بوكير وحقق الفوز في أول لقاء وكان ذلك أمام الطائي 2-0 ، وكذا في موسم 2018-2019.

كما أشرف يوسف عنبر على تدريب الأهلي مرتين الأولى عندما أقالت إدارة النادي المدرب الأرجنتيني باولو قويدي وفاز في الجولة 19 أمام الحزم بنتيجة 4-2، والثانية كانت عند الجولة الـ28 ليحقق الفوز أيضا أمام الوحدة هذه المرة بنتيجة 3-2 مما يعني أن الأهلي لا يخسر في اللقاء الأول تحت قيادة المدرب يوسف عنبر.

مكاسب الأهلي بعد لقاء الخلود:







العودة إلى سكة الانتصارات بعد غياب دام 8 مواجهات متتالية.



سجل المحترف الجديد لويس غرابان هدفه الأول مع الأهلي في مباراته الثانية.



جمع الفريق بين الفوز والخروج بشباك نظيفة للمرة الأولى بعد 14 لقاء.



افتتحت الإدارة المكلفة مشوارها مع الفريق بتحقيق الفوز.



حقق الفريق فوزه الأول هذا الموسم وكان ذلك على أرضه وسط جماهيره.



يوسف عنبر مع الأهلي:





لم يخسر يوسف عنبر لقاءه الأول كمدرب مع الأهلي.



حقق بطولة كأس ولي العهد كمدرب عام 2002.



موسم 2018-2019 درب الفريق مرتين بعد إقالة قويدي وأيضا بعد إقالة فوساتي.



قاد الأهلي لتحقيق فوزه الأول في دوري يلو هذا الموسم.



استعانت به إدارة النادي كمدرب موقت للفريق كما عينته مستشارا فنيا.



المباريات الأولى ليوسف عنبر مع الأهلي كمدرب: