شكرا لقرائتكم خبر رقم تاريخي للتعاون في دوري المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق التعاون في تحقيق رقم جديد له في تاريخ دوري المحترفين لكرة القدم، وذلك بعد تحقيقه الفوز في الجولتين الأولى والثانية، حيث لم يسبق للتعاون تحقيق مثل هذه النتيجة طوال تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين.

وشارك التعاون في 13 نسخة من أصل 15 وهي المرة الأولى التي يحقق فيها العلامة الكاملة (6 نقاط) خلال أول جولتين من الدوري، حيث كانت أفضل نتيجة له تعادل وفوز (4 نقاط).

وتعتبر هذه أقوى انطلاقة لسكري القصيم فيما كانت أضعف بداية له في موسم 2014 عندما خسر أمام العروبة وهجر.