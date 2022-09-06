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دائرة الحكام: جوستافو يستحق الطرد

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكدت دائرة الحكام باتحاد كرة القدم أن البرازيلي لويس جوستافو، لاعب النصر، كان يستحق بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام التعاون، بعد تدخله العنيف على لاعب التعاون.

واعتبرت أن جوستافو عرض سلامة المنافس للخطر، ما كان يستوجب على حكم الساحة إشهار البطاقة الحمراء له، مشيرة إلى أن حكم الفيديو المساعد أخطأ هو الآخر بعدم استدعاء حكم الساحة لمراجعة اللعبة عبر الفيديو.

جاء ذلك خلال رصد دائرة الحكام لأهم الحالات التحكيمية التي صاحبت مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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