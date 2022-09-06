شكرا لقرائتكم خبر دائرة الحكام: جوستافو يستحق الطرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت دائرة الحكام باتحاد كرة القدم أن البرازيلي لويس جوستافو، لاعب النصر، كان يستحق بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام التعاون، بعد تدخله العنيف على لاعب التعاون.

واعتبرت أن جوستافو عرض سلامة المنافس للخطر، ما كان يستوجب على حكم الساحة إشهار البطاقة الحمراء له، مشيرة إلى أن حكم الفيديو المساعد أخطأ هو الآخر بعدم استدعاء حكم الساحة لمراجعة اللعبة عبر الفيديو.

جاء ذلك خلال رصد دائرة الحكام لأهم الحالات التحكيمية التي صاحبت مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.