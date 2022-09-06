دائرة الحكام: جوستافو يستحق الطرد

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واعتبرت أن جوستافو عرض سلامة المنافس للخطر، ما كان يستوجب على حكم الساحة إشهار البطاقة الحمراء له، مشيرة إلى أن حكم الفيديو المساعد أخطأ هو الآخر بعدم استدعاء حكم الساحة لمراجعة اللعبة عبر الفيديو.جاء ذلك خلال رصد دائرة الحكام لأهم الحالات التحكيمية التي صاحبت مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.
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