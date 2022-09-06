شكرا لقرائتكم خبر القحطاني ضابط إيقاع الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين أثبت الجناح الأيسر آرون سالم بوبندزا حسن اختياره مبكرا من إدارة الليوث، واصل الشباب هوايته الجميلة في الدوري السعودي، وهي إبرام الصفقات القوية والمفاجئة.

ولعب آرون سالم مباراتين مميزتين للغاية أمام الباطن وأبها وساهم في النتائج الكبيرة، وسجل هدفا وصنع هدفين بجانب 4 فرص للتسجيل، وقد سدد 3 مرات على مرمى الخصوم.

بوبندزا لم يكن المفاجأة الوحيدة السارة في الشباب هذا الموسم، بل كذلك سانتي مينا الذي ضمه الفريق من سلتا فيجو بالإعارة لموسم واحد.

المهاجم الإسباني لم يكن بحاجة سوى لنصف ساعة في المباراة الأولى لإقناع مدربه بجعله أساسيا في المواجهة التالية.

وساهم مينا في نقل هجوم الشباب لمستوى مختلف تماما، وقد أحرز هدفين وصنع هدفا خلال 95 دقيقة فقط.

هجوم الشباب خطف الأنظار في الجولتين الأولى والثانية من دوري روشن السعودي، إلا أنه لا يمكن تجاهل دور وسط الليوث الذي غاب عنه النجم بانيجا لكن حسين القحطاني استطاع تعويضه بامتياز بل والتفوق ربما، وقد كان أكثر الممررين في البطولة بـ166 تمريرة وبنسبة نجاح 92%، وقد صنع 4 فرص للتسجيل.

وامتاز القحطاني بالحركية الدائمة والقوة البدنية والتدخلات الدفاعية الجيدة والأدوار الهجومية الممتازة، مما جعله حديث المتابعين، وقد طالب الكثير منهم باستدعائه للمنتخب السعودي.

كما تألق مع الشباب خلال أول مباراتين من الموسم الحالي، كارلوس جونيور، حيث ساهم في إحراز الشباب 7 أهداف في مباراتين.

سجل جونيور هدفين من 3 تسديدات على المرمى، وصنع فرصتين للتسجيل والأهم أنه صنع خطورة دائمة على يسار أبها والباطن.