الفيحاء يلاحق اليوناني باناجيوتس قانونيا

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وجاء في البيان أنه بناء على تلقي إدارة نادي الفيحاء خطابا رسميا الخميس الموافق 1 / 9 / 2022م من المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم اليوناني باناجيوتس تاختيديس والذي تضمن إنهاء العلاقة التعاقدية مع النادي من طرف واحد، قررت إدارة النادي إحالة خطاب اللاعب إلى الإدارة القانونية بالنادي لدراسة حيثياته، وتقديم مرئياتها حياله، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حفظ حقوق النادي القانونية والمادية والمعنوية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت إدارة نادي الفيحاء بيانا أكدت فيه تلقيها خطابا من المحترف في صفوف الفريق الأول اليوناني باناجيوتس تاختيديس، تضمن إنهاء العلاقة التعاقدية مع النادي من طرف واحد.وجاء في البيان أنه بناء على تلقي إدارة نادي الفيحاء خطابا رسميا الخميس الموافق 1 / 9 / 2022م من المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم اليوناني باناجيوتس تاختيديس والذي تضمن إنهاء العلاقة التعاقدية مع النادي من طرف واحد، قررت إدارة النادي إحالة خطاب اللاعب إلى الإدارة القانونية بالنادي لدراسة حيثياته، وتقديم مرئياتها حياله، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حفظ حقوق النادي القانونية والمادية والمعنوية.

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