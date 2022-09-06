شكرا لقرائتكم خبر 10 من أبرز نجوم العالم يغيبون عن مونديال قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ العد التنازلي على انطلاق منافسات بطولة كأس العام 2022 المقررة بقطر في 21 نوفمبر المقبل، لكن الحدث سيغيب عنه أبرز نجوم العالم الذين لم يحالفهم الحظ مع منتخباتهم.

موقع TransferMarket أدرج اللاعبين الذين لم تتأهل دولهم لمونديال قطر حسب قيمتهم السوقية التي لا تقل عن 20 مليون يورو أو بقيمة سوقية تزيد عن 15 مليون يورو وإذا كان اللاعب الأكثر قيمة سوقية في بلاده.

وكان اللاعب الأعلى قيمة سوقية من بين اللاعبين الذين لن يتنافسوا في كأس العالم هو النرويجي إيرلينغ هالاند، والذي تبلغ قيمته السوقية 150 مليون يورو.

ولم يتمكن مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي من تجاوز دور المجموعات مع منتخب بلاده.

وبعد إقصاء السويد عقب خسارتها 2-0 أمام بولندا في نهائيات تصفيات كأس العالم، أدرج زلاتان إبراهيموفيتش في قائمة أبرز نجوم كرة القدم الذين لن ينافسوا مع أن قيمته السوقية تبلغ 3 ملايين يورو فقط إلا أن إحصاءاته الفردية ونجوميته سبب كاف لذكر المهاجم السويدي حسب الموقع الإحصائي العالمي.

أبرز نجوم العالم الغائبين

