10 من أبرز نجوم العالم يغيبون عن مونديال قطر

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موقع TransferMarket أدرج اللاعبين الذين لم تتأهل دولهم لمونديال قطر حسب قيمتهم السوقية التي لا تقل عن 20 مليون يورو أو بقيمة سوقية تزيد عن 15 مليون يورو وإذا كان اللاعب الأكثر قيمة سوقية في بلاده.وكان اللاعب الأعلى قيمة سوقية من بين اللاعبين الذين لن يتنافسوا في كأس العالم هو النرويجي إيرلينغ هالاند، والذي تبلغ قيمته السوقية 150 مليون يورو.
ولم يتمكن مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي من تجاوز دور المجموعات مع منتخب بلاده.
وبعد إقصاء السويد عقب خسارتها 2-0 أمام بولندا في نهائيات تصفيات كأس العالم، أدرج زلاتان إبراهيموفيتش في قائمة أبرز نجوم كرة القدم الذين لن ينافسوا مع أن قيمته السوقية تبلغ 3 ملايين يورو فقط إلا أن إحصاءاته الفردية ونجوميته سبب كاف لذكر المهاجم السويدي حسب الموقع الإحصائي العالمي.
أبرز نجوم العالم الغائبين
- النرويجي إيرلينغ هالاند: قيمته السوقية 150 مليون يورو.
- النجم المصري محمد صلاح: قيمته السوقية 90 مليون يورو.
- الإيطالي نيكولو باريلا: قيمته السوقية 70 مليون يورو.
- الإيطالي فيديريكو كييزا: قيمته السوقية 65 مليون يورو.
- الإيطالي أليساندرو باستوني : قيمته السوقية 60 مليون يورو.
- الإيطالي جيانلويجي دوناروما: قيمته السوقية 50 مليون يورو.
- الإيطالي ماركو فيراتي: قيمته السوقية 50 مليون يورو.
- النيجيري ويلفريد نديدي: قيمته السوقية 55 مليون يورو.
- النمساوي دافيد ألابا: قيمته السوقية 55 مليون يورو.
- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: قيمته السوقية 3 ملايين يورو
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