مرتضى منصور: مروحناش عزاء شقيقة الخطيب علشان مراته قالت لا نقبل إلا من الأنقياء

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن سبب عدم حضوره عزاء شقيقة محمود الخطيب رئيس الأهلي، وتراجعه عن إرسال وفد، وحذف بوست العزاء من على مواقع نادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الزمالك»، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إنه «كنا نجهز وفدًا محترمًا من نادي الزمالك سيذهب لعزاء شقيقة محمود الخطيب، الذي أقيم مساء الأحد، المجلس بالكامل تقريبًا كان سيذهب إلى العزاء».

وأوضح: «بعد المنشور الذي كتبته زوجة الخطيب على صفتحها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لا نقبل إلا من الأنقياء العزاء، لم نذهب لتقديم واجب العزاء، وكان ممكناً أن أرد.. ولكن أنا لو كنت رديت كانت ستحدث أزمة كبيرة»، مضيفًا: «أنا كنت عاوز أقدم واجب العزاء وإنت رافض، لذلك أزلنا برقية العزاء من على القناة وصفحة الزمالك».

من ناحية أخرى، تطرق مرتضى للحديث عن صفقات الزمالك الجديدة، قائلا: "سنعلن قريبا عن كامل صفقات الميركاتو الحالي، وهي أفضل تعاقدات في تاريخ النادي".

واستطرد: "هناك جلسة بين أمير مرتضى المشرف العام على الفريق، و4 لاعبين مميزين، تمهيدا للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وأردف: "جميع التدعيمات بلاعبين دوليين في منتخبات بلادهم، وتم اختيارهم بدقة من قبل الجهاز الفني بقيادة فيريرا".

وختم: "أحمد سيد زيزو تلقى عرضا خياليا من نادي نانت الفرنسي بمبلغ 150 مليون جنيه، وهو أكبر من عرض الريان القطري، لكنه اختار الزمالك".