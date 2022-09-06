بعد الإعلان عن انضمامه لـ الزمالك.. شوبير يعلن انتقال أحمد أيمن منصور إلى طلائع الجيش

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الثلاثاء، عن انتقال أحمد أيمن منصور، مدافع فريق بيراميدز، إلى صفوف نادي طلائع الجيش، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب شوبير تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قال فيها: "أحمد أيمن منصور إلى نادي طلائع الجيش".

وكان أحمد أيمن منصور (28 عاماً) قريباً من الانتقال لصفوف نادي الزمالك، لكن الفريق الأبيض لم يعلن رسمياً عن ضم اللاعب، بعدما قرر الرحيل عن صفوف بيراميدز.

وابتعد أحمد أيمن منصور عن المشاركة في الموسم الماضي مع فريق بيراميدز، حيث شارك في 4 مباريات بالدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مواجهة وحيدة في كأس مصر، وأصبح خارج حسابات المدرب اليوناني تاكيس جونياس خلال منافسات الدور الثاني.

وفي وقتسابق، أعلن نادى الزمالك تعاقده مع أحمد أيمن منصور، لاعب نادي بيراميدز، فى صفقة انتقال حر، ليكون الصفقة الثالثة بعد الثنائى زكريا الوردى لاعب الرجاء المغربي، والسنغالى إبراهيما نداى لاعب لوزيرن السويسري.