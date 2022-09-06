مدافع الإسماعيلى: الانضمام للمنتخب الأوليمبي فرصة قوية وأسعى للحفاظ عليها

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القاهرة - سامية سيد - أعرب إياد العسقلاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته بالانضمام إلى معسكر منتخب مصر الأولمبي خلال الفترة الحالية التى تعد فرصة قوية وسيسعي للحفاظ عليها.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي، قد ضم مدافع الإسماعيلي، خلال معسكره الجاري الذى يقام بالإسكندرية استعدادًا لخوض مباريات المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، وستقام أحد أيام 21 أو 22 أو 23 أكتوبر المقبل ذهابًا، و28 أو 29 أو 30 من الشهر ذاته إيابًا.

وقال العسقلاني في تصريحات للموقع الرسمي للإسماعيلي: إن مركزه المفضل كقلب دفاع أو ظهير أيسر، مشيرًا إلى أن مشاركته مع منتخب مصر للشباب فى كأس العرب الأخير كانت سببا فى التمسك بفرصة ارتداء قمصان المنتخبات الوطنية المختلفة.

وعن طموحه مع الدراويش فقد أجاب اللاعب الواعد : ” الصعود للفريق الأول والمشاركة بصفة أساسية والمساهمة فى إعادة النادي لمكانته الطبيعة بين أندية الكبار “.