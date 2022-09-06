شكرا لقرائتكم خبر عن سواريش: فخور بتمثيلى لأكبر نادى فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن فخره خلال الفترة التى قضاها على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي، نادي القرن في إفريقيا واحد أشهر أندية العالم، مشيرا " أنه لم نفز بالبطولات لكننا فزنا بألقاب الاحترام والاعتراف بأننا قدمنا كل شيء للأهلي.

وقال سواريش، عبر انستجرام: "كان فخر كبير أن مثلت أكبر نادٍ أفريقي، نادي القرن وأحد أشهر الأندية في العالم.. الأهلي، العمل الذي قمنا به بهذه الطريقة المكثفة والمتفانية والعاطفية، وفي مثل هذا الوقت القصير يترك الجميع دون استثناء مع الشعور بأنهم قد قاموا بواجبهم".

وأضاف سواريش: "هذا النادي العملاق يعيش على الألقاب، لكني ما زلت أعتبر أن النجاح هو الطريقة التي عمل بها كل من يعمل في النادي من جميع الأقسام، وكرس نفسه واجتمع معًا وساهم في ذلك على الرغم من كل العقبات".



سواريش

وتابع سواريش: "النجاح هو أيضًا العائلة المكونة من جميع الرجال الحقيقيين الذين شكلوا الفريق، من الأكثر خبرة إلى أصغر الرجال العظماء الذين أسعدوني كثيرًا بالعمل معهم.. للجميع ولكن بشكل خاص للكثير من الشباب الذين سعدت بإطلاقهم، أريد أن أترك كلمة من الشجاعة والثقة لأن ما فعلوه في التدريب وما فعلوه في المباريات، يكشف ما إنهم محترفون رائعون، ويجب أن يكون الأهلي سعيدًا بوجود مثل هذه المجموعة القوية من الرجال".

واختتم سواريش: "لم نفز بالبطولات لكننا فزنا بألقاب الاحترام والاحتراف والاعتراف بأننا قدمنا ​​كل شيء للأهلي، أتمنى لكم كل التوفيق وأراكم في يوم من الأيام".

ويترقب مسئولو النادي الأهلي حسم مصير المدير الفني الجديد الذي سيخلف البرتغالي ريكاردو سواريش في تدريب الفريق الأحمر من أجل تحديد فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد وموعد العودة للانتظام في التدريبات الجماعية، بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية دون تحديد موعد الانتظام في التدريب ضمن التحضير للموسم الجديد.