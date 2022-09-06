شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة والبيلى يتوجان بذهبية الزوجى المختلط فى بطولة أفريقيا للطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الثنائي هنا جودة ومحمد البيلي بالميدالية الذهبية، فى منافسات الزوجى المختلط بالبطولة الأفريقية لتنس الطاولة التى تقام بالجزائر.

وجاء فوز الثنائي بعد التغلب على مواطنيهم المصري يسرا حلمى وخالد عصر بنتيجة 4 - 2

يذكر أن منتخبى الرجال والسيدات توجا بالذهبيات فى منافسات الفرق، حيث حقق السيدات الذهب بالفوز على تونس، بينما توج الرجال بالتغلب على الجزائر.

وتقام غدا منافسات الفردى رجال بمشاركة المنتخب المصرى.

يشارك فى البطولة 10 لاعبين مقسمين إلى 5 رجال و5 سيدات، وتم ضم 8 لاعبين رجال و8 سيدات فى المعسكر الذى يسبق البطولة، لتجهيزهم واكتساب اللاعبين الصغار بعض الخبرات.

قائمة الرجال تضم كلا من عمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلى ومحمد شومان وأحمد على صالح، بالإضافة إلى الثلاثى شادى مجدى ومروان جمال ومحمد وليد.

وعلى مستوى السيدات كلا من دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبى وآلاء يحيى ويسرا حلمى، بالإضافة إلى الثلاثى فريدة بدوى وهند فتحى ومروة الهضيبى .

وتشارك مصر بمنافسات البطولة بمنتخبى الرجال والسيدات، فى ظل أهميتها لكونها مؤهلة لبطولة كأس العالم الذى سيقام 2023 بجنوب أفريقيا.