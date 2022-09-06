شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرارات العشرى.. سموحة يستغنى عن 3 لاعبين قبل بدء الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح فريق سموحة بقيادة طارق العشرى، الاستغناء النهائي لـ3 لاعبين في الفريق الأول، لعدم الحاجة إليهم في قائمة الفريق في الموسم الجديد.

واتصل عبد البارى المليجى، مدير ادارى فريق سموحة بالثلاثة لاعبين لمنحهم الاستغناء الخاص، بعدما أكد طارق العشرى عدم الحاجة إلى خدماتهم في الموسم المقبل وهم كل من أحمد حمص، عمار شرف الدين، وإسماعيل أشرف.

وكان مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، أعلن عن التعاقد مع طارق العشرى لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، فى تعاقد يمتد لمدة موسمين، خلفًا لعبد الحميد بسيونى المنتهى عقده مع الفريق.

ويضم الجهاز الفنى كلاً من: محمود عطا مدرب عام، أحمد عشرى مدرب مساعد، عبد الحليم كامل مخطط احمال، أيمن بسيونى، مدرب حراس مرمى، عبد البارى المليجى، مدير ادارى، عمرو اسماعيل، مدير شئون لاعبين، عادل زكى، مساعد مدير ادارى، والجهاز الطبى بقيادة دكتور رمضان أحمد، وأخصائى العلاج دكتور مفيد خليل.

جدير بالذكر أن طارق العشرى نجح فى قيادة فريق طلائع الجيش فى الموسم الماضى والتواجد بالمربع الذهبي، محتلًا المركز الرابع فى ترتيب المسابقة برصيد 56، جعلته المرشح الأول لقيادة الفريق السكندرى .