شكرا لقرائتكم خبر عن 13 هدفا تزين مشوار حازم إمام مع الزمالك بعد إعلانه الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حازم إمام، لاعب نادي الزمالك، رحيله عن صفوف القلعة البيضاء، بعد ما نشر صورة له مع اللاعبين على صفحته الشخصية على موقع إنستجرام، معلقاً عليها "نهاية المشوار".

وأسدل حازم إمام الستار على مشواره مع الزمالك الذى بدأ فى موسم 2008 /2009، حصد خلالها 12 بطولة رفقة القلعة البيضاء.

ونستعرض ماذا قدم حازم إمام مع الزمالك قبل الرحيل..

لعب: 284 مباراة

سجل: 13 هدفا

صنع: 36 هدفا

كروت صفراء: 39 إنذارا

كروت حمراء: 3 بطاقات

عدد الدقائق: 17934 دقيقة

عدد الألقاب: 12 لقبا "3 بطولات دورى + 6 كأس مصر + سوبر محلى + سوبر أفريقي + الكونفدرالية"

وخاض حازم إمام تجربة قصيرة مع الاتحاد السكندرى، لعب خلالها 21 مباراة لم يسجل أهدافا واكتفى بصناعة هدف فقط فى 1533 دقيقة.

وكتب حازم إمام على صفحته: "نهاية المشوار.. أنا مش عارف أبدأ منين ولكن انا بشكر جمهور نادي الزمالك شكر كبير جدا سواء من دعمني او انتقدني انتم في قلبي مهما حدث، شكرا مجلس إدارة نادي الزمالك على الثقة الكبيرة التي أعطيتموني إياها على مدار 14 سنة توجت من خلالها بـ12 بطولة وكنت ارغب في المزيد وأنتم تستحقون أكثر من ذلك بكثير، شكرا أستاذ أمير مرتضى ونعم القائد والأخ في كل انكسار وفرحة كنت لا تتخلى عن أحد، شكرا للاعبين الذي رأيت فيهم اخوة وحب متبادل لآخر لحظة داخل جدران نادي الزمالك العظيم واتمني لهم التوفيق والمزيد من البطولات لاسعاد الجماهير، شكرا للعمال والإداريين والجهاز الفني والطبي علي المجهود الجبار، أخيرا 27 سنة داخل أعظم كيان داخل جمهورية مصر العربية ستظل في قلبي مهما حدث .