شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يكثف محاولاته للإبقاء على شبانة فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو الاتحاد السكندري من محاولاتهم للإبقاء على محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيد البلد فى الموسم الجديد والمعار من الزمالك، خصوصاً أن لجنة الكرة أبدى إعجابها باللاعب، وترى أنه خامة مميزة فى الخط الخلفى وسيفيد الفريق فى الفترة القادمة.

وفتح مسئولى زعيم الثغر خط مفاوضات مع نظرائهم فى الزمالك خلال اليومين الماضيين من أجل تجديد إعارة اللاعب، بعدما نما إلى علمهم عدم حاجة البرتغالى جوسفالدوا فييرا للاعب فى الموسم الجديد ، المقرر انطلاقه منتصف أكتوبرالمقبل.

فى سياق آخر نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى التعاقد مع المدافع الدولي الفلسطينى محمد صالح ، والذى سبق له تمثيل أندية المصرى البورسعيدى والقناة وإيسترن كومبانى، وذلك في إطار حرص إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزه وخاصة فى مركز قلب الدفاع.

ووقع اللاعب على عقود انضامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى و التى تمتد لـ " ثلاث " مواسم إعتباراً من الموسم الرياضى القادم 2022/2023 ، عقب نجاح المفاوضات والحصول رسمياً على الاستغناء الخاص به.

وقدم صالح أداء أكثر من رائع الموسم الماضى مع نادى إيسترن كومباني حيث كان مُعاراً من نادى القناة واستطاع تسجيل " 9 " أهداف ويتمتع صالح بقدرات فنية كبيرة لخبرته بهذا المركز، وامتلاكه لمقومات بدنية كبيرة و تميزه فى ألعاب الهواء و يُعتبر إضافة حقيقية و مميزه لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة .