هل يتراجع الأهلي عن ضم حارس جديد بعد تألق لطفي وشوبير ؟

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القاهرة - سامية سيد - هل تراجع مسئولو النادي الأهلي عن فكرة ضم حارس مرمى جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية؟.. سؤال طرحه كثيرون في الشارع الكروي المصري بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص.

وطرح الكثيرون السؤال السابق بعدما شهدت الفترة الأخيرة من الموسم المنقضي تألق واضح لثنائي حراس المرمى ، على لطفي ومصطفى شوبير فقد دفع بهما الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز بعد إراحة محمد الشناوي الحارس الأساسي للفريق رفقة باقي اللاعبين الأساسيين بسبب الإجهاد.

وظهر على لطفي ومصطفى شوبير بمستو جيد مع الأهلي وقدما عروض قوية نال على أثرها ثقة وإعجاب الجميع في الشارع الأهلاوي لذا بات في حكم شبه المؤكد أن يتراجع الأهلي عن ضم حارس مرمى جديد خلال الصيف الجاري حيث أصبح الفريق يمتلك ثلاثة حراس على مستوى عالً من الكفاءة والخبرات، هم، الشناوي ولطفي وشوبير.

أصوات كثيرة في الأهلي طالبت بالتراجع عن فكرة ضم حراس مرمى جدد الصيف الجاري على أن يتم توجيه الصفقات لمراكز أخرى تحتاج دعم في الفريق بعدما أثبت لطفي وشوبير قدراتهما على الدفاع عن عرين المارد الأحمر حال غياب الحارس الأساسي محمد الشناوي لأي سبب من الأسباب.

ويقيم الاهلي معسكراً في هولندا استعداداً للموسم الجديد الذي يستهله الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا حيث سيلعب في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بدور الـ32 للبطولة القارية مع الفائز من أتحاد المنستير التونسي والجيش الرواني في دور بالدور التمهيدي للبطولة.