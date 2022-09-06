شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى قطر صباح الأربعاء على متن طائرة خاصة لمواجهة الهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر سفر بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى قطر فى الحادية عشر صباح غدًا الأربعاء، على متن طائرة خاصة وفرتها الإدارة من أجل توفير كافة سبل الراحة للفريق قبل مواجهة الهلال السعودى.

وتطير بعثة الزمالك إلى قطر صباح غدًا الأربعاء، على أن يخوض الفريق تدريبات استشفائية عقب الوصل ويخوض تدريبه النهائى على ملعب المباراة يوم الخميس، استعدادا للقاء الهلال السعودي، المقرر له يوم الجمعة المقبل في كأس سوبر لوسيل.

يحصل الفريق الفائز على كأس لوسيل على مليون ونصف دولار ، بينما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار .

تشهد المباراة حضورا كبيرا من الجماهير المصرية المتواجدة بقطر، بالإضافة للرحلات المخفضة التي سينظمها نادى الزمالك لإرسال الجماهير من القاهرة على أن يعودوا عقب اللقاء مباشرة .