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الاتحاد السكندرى يتعاقد مع الدولى الفلسطيني محمد صالح لمدة 3 مواسم

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القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى التعاقد مع المدافع الدولي الفلسطينى محمد صالح ، والذى سبق له تمثيل أندية المصرى البورسعيدى والقناة وإيسترن كومبانى، وذلك في إطار حرص إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزه و خاصة فى مركز قلب الدفاع.

 

ووقع اللاعب على عقود انضامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى و التى تمتد لـ " ثلاث " مواسم  إعتباراً من الموسم الرياضى القادم 2022/2023 ، عقب نجاح المفاوضات والحصول رسمياً على الاستغناء الخاص به.

 

وقدم صالح أداء أكثر من رائع الموسم الماضى مع نادى إيسترن كومباني حيث كان مُعاراً من نادى القناة واستطاع تسجيل " 9 " أهداف ويتمتع صالح بقدرات فنية كبيرة لخبرته بهذا المركز، وامتلاكه لمقومات بدنية كبيرة و تميزه فى ألعاب الهواء و يُعتبر إضافة حقيقية و مميزه لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة .

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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