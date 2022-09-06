شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتعاقد مع الدولى الفلسطيني محمد صالح لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى التعاقد مع المدافع الدولي الفلسطينى محمد صالح ، والذى سبق له تمثيل أندية المصرى البورسعيدى والقناة وإيسترن كومبانى، وذلك في إطار حرص إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزه و خاصة فى مركز قلب الدفاع.

ووقع اللاعب على عقود انضامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى و التى تمتد لـ " ثلاث " مواسم إعتباراً من الموسم الرياضى القادم 2022/2023 ، عقب نجاح المفاوضات والحصول رسمياً على الاستغناء الخاص به.

وقدم صالح أداء أكثر من رائع الموسم الماضى مع نادى إيسترن كومباني حيث كان مُعاراً من نادى القناة واستطاع تسجيل " 9 " أهداف ويتمتع صالح بقدرات فنية كبيرة لخبرته بهذا المركز، وامتلاكه لمقومات بدنية كبيرة و تميزه فى ألعاب الهواء و يُعتبر إضافة حقيقية و مميزه لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة .