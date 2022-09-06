شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الوقاية من التهام المفاصل وشد الجسم أبرز فوائد رياضة الجرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعد ممارسة الجرى من الرياضات المفيدة للجسم والصحة النفسية، خاصة إنها من الرياضات السهلة التى يمكن أن تمارس فى أى مكان و ليست فى نادى أو على يد مدرب.ويرصد الخليج 365 أبرز فوائد ممارسة الجرى فى النقاط التالية :
الوقاية من الإصابات بالتهاب المفاصل .
سرعة حرق الدهون .
شد الجسم .
الوقاية من الإكتئاب .
الحماية من مرض الزهايمر .
تنشيط الدورة الدموية .
الحماية من مرض السكرى .
الحد من ارتفاع ضغط الدم .
المساعدة على التخسيس .
زيادة القوة البدنية .