شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الوقاية من التهام المفاصل وشد الجسم أبرز فوائد رياضة الجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد ممارسة الجرى من الرياضات المفيدة للجسم والصحة النفسية، خاصة إنها من الرياضات السهلة التى يمكن أن تمارس فى أى مكان و ليست فى نادى أو على يد مدرب.

ويرصد الخليج 365 أبرز فوائد ممارسة الجرى فى النقاط التالية :

الوقاية من الإصابات بالتهاب المفاصل .

سرعة حرق الدهون .

شد الجسم .

الوقاية من الإكتئاب .

الحماية من مرض الزهايمر .

تنشيط الدورة الدموية .

الحماية من مرض السكرى .

الحد من ارتفاع ضغط الدم .

المساعدة على التخسيس .

زيادة القوة البدنية .