شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يسقط أمام دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسدل الستار على أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، ضد نظيره دينامو زغرب، والتي جمعت بينهم اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة تشيلسي ضد دينامو زغرب

واستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مسيرته في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بالهزيمة أمام دينامو زغرب بنتيجة هدف وحيد.

وبدأ اللقاء سجال بين الطرفين مع بعض المحاولات الهجومية التي لم تسفر عن أهداف في الدقائق الأولى.

ونجح فريق دينامو زغرب في خطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، عن طريق ميسلاف أورشيتش، بعدما اخترق دفاعات تشيلسي وانفرد بحارس البلوز.

ودخل تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: كيبا زابالاجا.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، سيزار أزبلكويتا، ويسلي فوفانا.

وسط الملعب: بن تشيلويل، ماتيو كوفاسيتش، ميسون ماونت، ريس جيمس.

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج، بيير إيمريك أوباميانج، كاي هافرتز.

ترتيب تشيلسي في مجموعته

ويقع تشيلسي في المجموعة الخامسة، مع أندية ميلان، سالزبورج، دينامو زغرب.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي دينامو زغرب إلى 3 نقاط في الصدارة بينما يقع تشيلسي في قاع المجموعة دون نقاط.