ليفربول في مهمة صعبة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستأنف مباريات الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم، حيث تقام ثماني مباريات في غاية القوة والإثارة.

وستسلط الأضواء في مباريات اليوم على لقاء ليفربول، وصيف النسخة الماضية، ومضيفه نابولي، وهو اللقاء الذي يقام ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

ولم تتمكن الكثير من الفرق في التغلب على ليفربول خلال المواسم الأربعة الماضية، ولكن ليفربول حل ضيفا على نابولي مرتين على ملعب دييجو أرماندو مارداونا، ولكنه فشل في تحقيق الفوز وتلقى الخسارة في المباراتين.

واستعاد ليفربول الثقة بعد فوزه الكبير على بورنموث 9 / صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الفوز الكبير رفع آمال الفريق في تسجيل أول أهدافه في ملعب نابولي.

ولكن نابولي، بقيادة مدربه لوتشيانو سباليتي، لن يكون صيدا سهلا، ولا سيما أنه يعول على المهاجم المتألق فيكتور أوسيمين، الذي سيشكل خطرا كبيرا على دفاع ليفربول.

بايرن ميونخ وإنتر ميلان

وفي ذات المجموعة أيضا سيلتقي أياكس أمستردام مع جلاسكو رينجرز الأسكتلندي في مباراة خارج التوقعات، حيث يحلم الفريقان بالفوز بها خاصة أنها ستمنح الفائز أفضلية كبيرة لحجز مقعده في الأدوار الإقصائية.

أما ثاني المباريات التي ستحظى باهتمام كبير من المتابعين فهي مباراة بايرن ميونخ ومضيفه إنتر ميلان التي تقام ضمن منافسات المجموعة الثالثة، والتي ستشهد مباراة سهلة لبرشلونة الإسباني أمام ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي. وسيسعى فريقا بايرن وإنتر لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في هذه المباراة خاصة وأن الصراع على التأهل من هذه المجموعة سيكون صعبا في ظل وجود العملاق الكتالوني.

أتلتيكو مدريد وبورتو البرتغالي

وفي مباريات المجموعة الثانية سيلتقي فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مع ضيفه بورتو البرتغالي في مباراة يصعب معرفة الفائز بها في ظل تقارب مستوى الفريقين.

وكانت بداية الفريقين في المسابقتين المحليتين غير جيدة، ولكنهما يعلمان كيف يقلبان الأمور في دوري الأبطال.

التقى الفريقان مرتين في الموسم الماضي، وفاز الفريق الإسباني خارج أرضه 3 / 1 وتعادلا في مباراة الإياب سلبيا.

كما تشهد المجموعة نفسها مباراة أخرى تجمع بين كلوب بروج البلجيكي مع ضيفه باير ليفركوزن الألماني.

توتنهام ومارسيليا

وفي المجموعة الرابعة، يلعب آينتراخت فرانكفورت الألماني مع ضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي، كما يلتقي توتنهام الإنجليزي مع ضيفه مارسيليا الفرنسي.

وحقق فرانكفورت أول انتصار له في الدوري الألماني لهذا الموسم في مباراته الرابعة، ولكن إذا استطاع الفريق تقديم نفس الأداء الذي قدمه في الموسم الماضي والذي مكنه من الفوز بالدوري الأوروبي، لن يكون هناك أي شكوى وسيتمكن الفريق من تحقيق الفوز.

وكانت بداية سبورتينج لشبونة في الدوري البرتغالي مشابهة لبداية فرانكفورت، حيث تمكن الفريق من حصد سبع نقاط فقط من خمس مباريات.