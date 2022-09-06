تيافوي يطيح بنادال من بطولة أمريكا المفتوحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه الأمريكي فرانسيس تيافوي ضربة موجعة للنجم الإسباني رافاييل نادال وأطاح به من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) بعدما تغلب عليه 6 / 4 و4 / 6 و6 / 4 و6 / 3 مساء الاثنين في الدور الرابع للبطولة.

وتغلب تيافوي على نادال، المتوج بلقب أمريكا المفتوحة أربع مرات، ليتأهل إلى دور الثمانية للمرة الثانية في سجل مشاركاته ببطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى.

واحتاج تيافوي (24 عاما) إلى ثلاث ساعات و31 دقيقة لحسم المباراة أمام نادال وتحقيق الفوز الثالث له على أحد لاعبي المراكز الخمسة الأولى في التصنيف العالمي.

وأصبح تيافوي أول لاعب أمريكي يصل إلى دور الثمانية في بطولة أمريكا منذ أن حقق جون إيسنر ذلك في نسخة عام 2018.

وقال تيافوي عقب المباراة في تصريحات نشرها موقع الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين «أنا في منتهى السعادة، أكاد أبكي، لا أستطيع تصديق هذا. قدمت أداء مذهلا في المباراة. لا أدرك حقا ما حدث».

وقبل هذه المباراة، لم يسبق لتيافوي الفوز بأي مجموعة أمام نادال وقد خسر أمامه في المباراتين السابقتين اللتين جمعتا بينهما.

وسيلتقي تيافوي في دور الثمانية، الروسي أندريه روبليف الذي تأهل في وقت سابق من مساء أمس بالفوز على البريطاني كاميرون نوري 6 / 4 و6 / 4 و6 / 4 .

وبدد تيافوي فرصة نادال (36 عاما) في التتويج بلقب أمريكا للمرة الخامسة وتعزيز رقمه القياسي في جراند سلام، حيث كان يتطلع إلى التتويج باللقب الـ 23 له في البطولات الكبرى.