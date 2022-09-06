مصدر لمصراوي: هشام صلاح يفاضل بين عرضين للرحيل عن الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - منحت لجنة الكرة بنادي الاتحاد السكندري الضوء الأخضر لهشام صلاح الظهير الأيسر للفريق، خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري.

وبحسب مراسل يلا كورة، فإن هشام قد تلقى عرض من فريق فيوتشر، وآخر من فريق بيراميدز، ويقوم الآن بالتفضيل بينهما.

يذكر أن إدارة الاتحاد السكندري كانت قد أعلنت تفعيل بند شراء إبراهيم حسن من فريق بيراميدز، ليستكمل لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق مشواره مع زعيم الثغر لثلاث مواسم مقبلة.

كما تم الإعلان أيضًا عن التعاقد مع لاعب الوسط ناصر ناصر قادمًا من فريق الجونة، إلى جانب ضم لاعب الأوليمبي أحمد عيد لمدة 5 مواسم، وأيضًا كان زعيم الثغر قد أعلن تعاقده مع حارس بيراميدز المهدي سليمان في وقت سابق.