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مصدر لمصراوي: الاتفاق المادي يؤجل انتقال السعيد للاتحاد السكندري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

أكد مصدر، أن الاتفاق المادي بين نادي الاتحاد السكندري وعمر السعيد لاعب الزمالك السابق، يؤجل انتقاله لزعيم الثغر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "تواصل مسؤولو الاتحاد السكندري مع عمر السعيد وتفاوضوا في قيمة انتقاله لزعيم الثغر ولكن الاتفاق المادي بين الطرفين مازال لم يحسم".

وأضاف: "باسم مرسي دخل حسابات الاتحاد خاصة مع صعوبة استمراره مع سيراميكا بعد ضم ايبوكا وياسر ريان".

واختتم المصدر: "هناك مهاجم ثالث أفريقي في حسابات الاتحاد، وهو مهاجم مازيمبي الكونغولي ولكني اتحفظ على ذكر اسمه".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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