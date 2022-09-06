مصدر لمصراوي: الاتفاق المادي يؤجل انتقال السعيد للاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

أكد مصدر، أن الاتفاق المادي بين نادي الاتحاد السكندري وعمر السعيد لاعب الزمالك السابق، يؤجل انتقاله لزعيم الثغر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "تواصل مسؤولو الاتحاد السكندري مع عمر السعيد وتفاوضوا في قيمة انتقاله لزعيم الثغر ولكن الاتفاق المادي بين الطرفين مازال لم يحسم".

وأضاف: "باسم مرسي دخل حسابات الاتحاد خاصة مع صعوبة استمراره مع سيراميكا بعد ضم ايبوكا وياسر ريان".

واختتم المصدر: "هناك مهاجم ثالث أفريقي في حسابات الاتحاد، وهو مهاجم مازيمبي الكونغولي ولكني اتحفظ على ذكر اسمه".