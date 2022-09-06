خاص.. قرار جديد من فيريرا بشأن الصفقات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامس بشاي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن نية البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، اصطحاب زكريا الوردي وإبراهيما نداي لقطر خلال مباراة الهلال.

ويلاقي الزمالك نظيره الهلال السعودي يوم الجمعة القادمة في قطر، خلال بطولة كأس سوبر لوسيل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "فيريرا يدرس اصطحاب زكريا الوردي وإبراهيما نداي إلى قطر بغض النظر عن مشاركتهم في اللقاء".

وأضاف المصدر: "فيريرا يريد اصطحاب اللاعبين وقرار مشاركتهم في اللقاء متوقف على الحالة البدنية والفنية لهم قبل المباراة".

وأعلن الزمالك رسميا حتى الآن، تعاقده مع إبراهيما نداي وزكريا الوردي، وأحمد أيمن منصور، والتجديد لأحمد السيد زيزو.