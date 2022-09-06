مصدر لمصراوي: حازم إمام اتخذ قرارًا بعدم الاعتزال ويفاضل بين عروض محلية

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر لاعب الزمالك السابق حازم إمام، استكمال مشواره مع كرة القدم، وعدم الاعتزال، بعدما تم الاستغناء عنه عقب نهاية الموسم المنصرم، من صفوف الزمالك، الذي حقق معه بطولة الدوري للموسم الثاني تواليًا.

وبحسب أحد المصادر المقربة من اللاعب لمصراوي، فإن حازم يفاضل بين عدة عروض من أندية الدوري، دون الفصح عن أسماء هذه الأندية.

صاحب الـ33 عامًا، كان قد تم تصعيده من بين صفوف ناشئي القلعة البيضاء، موسم 2008/2009، وطوال مسيرته، نجح إمام في تحقيق 11 بطولة مع الزمالك.

في سياق منفصل، اتخذ الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيسفالدو فيريرا، قرارًا بشأن ملف اللاعبين المعارين، وأيضًا اللاعبين الذين ستتم إعارتهم الموسم المقبل.

وبحسب مراسل الخليج 365، فإن المدير الفني البرتغالي قرر تأجيل حسم هذا الملف، إلى ما بعد مباراة كأس سوبر لوسيل بين بطلي الدوري المصري والسعودي، الزمالك والهلال، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل 9 سبتمبر.

وللزمالك عدد من اللاعبين المعارين من بينهم محمود جنش حارس مرمى فيوتشر الذي قد يفعل الفريق بند شراءه بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.

وأيضًا مروان حمدي مهاجم فريق سموحة، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ومحمد عبدالسلام مدافع الاتحاد السكندري، إضافة إلى ياسين مرعي المعار لفريق فاركو.في سياق متصل، قرر فيريرا اصطحاب صفقتي الزمالك الجديدتين، إبراهيما نضاي وزكريا الوردي، للبعثة المسافرة لمواجهة فريق الهلال.

وسيتخذ المدرب البرتغالي قراره الأخير بشأن مشاركتهم في المباراة، بحسب ما سيظهر عليه كلا اللاعبين في التدريبات الجماعية للأبيض، والتي سيحدد من خلالها درجة اللياقة الفنية والبدنية التي وصل إليها نداي والوردي، ومن ثم اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركتهم أمام بطل السعودية.