رسميًا.. الاتحاد السكندري يعلن عن صفقة جديدة استعدادًا للموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: أحمد شاكر

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في إتمام التعاقد مع المدافع الدولي الفلسطيني محمد صالح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع محمد صالح على عقود انضمامه لصفوف نادي الاتحاد والتي تمتد لثلاث مواسم اعتبارا من الموسم الرياضى القادم 2022/2023، عقب نجاح المفاوضات مع ناديه السابق القناة والحصول رسميا على الاستغناء الخاص به.

ويبلغ صالح من العمر 29 عاما، وسبق له تمثيل أندية المصري البورسعيدي والقناة وإيسترن كومباني، ويلعب في مركز قلب الدفاع.

وقدم المدافع الفلسطيني أداءً أكثر من رائع الموسم الماضي مع إيسترن كومباني حيث كان مُعاراً من نادى القناة واستطاع تسجيل 9 أهداف.

ويتمتع صالح بقدرات فنية كبيرة لخبرته بهذا المركز، وامتلاكه لمقومات بدنية كبيرة وتميزه في ألعاب الهواء ويعتبر إضافة حقيقية ومميزة لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري أعلن التعاقد مع الصربي زوران مانولوفيتش لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.