عرض سعودي وآخر تركي.. تقارير يونانية تكشف مستقبل كوكا مع أولمبياكوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشفت تقارير يونانية عن تلقي اللاعب المصري أحمد حسن كوكا عرضان من أجل الرحيل عن صفوف نادي أولمبياكوس اليوناني.

وارتبط كوكا بالرحيل عن صفوف أولمبياكوس اليوناني، علمًا بأن اللاعب لديه عقد مع النادي ممتد حتى صيف 2023.

وذكرت إذاعة "Sport FM" اليونانية أنه بخصوص مستقبل أحمد حسن كوكا، فإن نادي كونيا سبور التركي يريد استعادته، علمًا بأنه لعب معارًا معه في العام الماضي.

وأضاف التقرير أن هناك عرض من المملكة العربية السعودية للاعب عن طريق الأهلي والذي يلقى تفضيلًا من المهاجم المصري.

وسبق وأن ارتبط اسم أحمد حسن كوكا بالانتقال إلى الأهلي السعودي (الذي هبط لدوري الدرجة الأولى) من أجل تعويض رحيل عمر السومة