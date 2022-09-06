شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل تشيلسي أمام دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا.. ظهور أوباميانج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره دينامو زغرب، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة تشيلسي ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره دينامو زغرب الكرواتي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، في أولى مبارياته في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل الظهور الأول لـ بيير أوباميانج المنضم حديثًا إلى تشيلسي من صفوف برشلونة الإسباني.

تشكيل تشيلسي ضد دينامو زغرب

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، سيزار أزبلكويتا، ويسلي فوفانا.

وسط الملعب: بن تشيلويل، ماتيو كوفاسيتش، ميسون ماونت، ريس جيمس.

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج، بيير إيمريك أوباميانج، كاي هافرتز.

مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى

- أياكس أمستردام

- ليفربول

- نابولي

- رينجرز

المجموعة الثانية

- بورتو

- أتلتيكو مدريد

- باير ليفركوزن

- كلوب بروج

المجموعة الثالثة

- بايرن ميونخ

- برشلونة

- إنتر ميلان

- فيكتوريا بلزن

المجموعة الرابعة

- آينتراخت فرانكفورت

- توتنهام

- سبورتنج لشبونة

- مارسيليا

المجموعة الخامسة

- ميلان

- تشيلسي



- سالزبورج

- دينامو زغرب

المجموعة السادسة

- ريال مدريد

- لايبزج

- شاختار دونيتسك

- سيلتيك

المجموعة السابعة

- مانشستر سيتي

- إشبيلية

- بوروسيا دورتموند

- كوبنهاجن

المجموعة الثامنة

- باريس سان جيرمان

- يوفنتوس

- بنفيكا

- مكابي حيفا