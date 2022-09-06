شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي فى معسكر هولندا استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي حالياً اللمسات النهائية استعدادا لمعسكر الفريق المقرر إقامته في هولندا خلال الفترة من 18 حتى 28 سبتمبر الجاري ، حيث يُنهي مسئولو النادي خلال الأيام الحالية إجراءات سفر الفريق إلى هولندا لإقامة المعسكر الخارجي.

ويُسافر الأهلي إلى هولندا يوم 18 ويخوض الفريق وديات أولها يوم 21 سبتمبر أمام فريق إيندهون، ثم يلعب وديتين أخرتين مع فرق هولندية أخرى منها الكمار وقد يتم الأكتفاء بودية واحدة.

واستقر الاهلي على إقامة معسكره الخارجي في هولندا استعداداً للموسم الجديد بعدما كانت هناك مفاضلة بين عدة دول أبرزها أسبانيا والنمسا إلى أن إستقر الأمر بإقامة المعسكر في هولندا خاصة بعد زيارة حسام غالي عضو مجلس الإدارة حيث قام الأخير بمُعاينة موقع المعسكر.

ويقوم الأهلي حالياً بإنهاء إجراءات السفر وترتيبات المعسكر حتى تتم الإستفادة منه على أكمل وجه ، خاصة وأن المعسكر سيكون بداية تعارف المدرب الجديد للفريق على لاعبي الفريق.

من المقرر أن يُعلن الأهلي عن مدربه الجديد في غضون الأيام المقبلة حيث سيتم تعيين مدرب جديد لخلافة البرتغالي ريكاردو سواريز الذي تم توجيه الشكر له عقب نهاية الموسم الأخير رسمياً.

ويقيم الاهلي معسكراً في هولندا استعداداً للموسم الجديد الذي يستهله الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا حيث سيلعب في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بدور الـ32 للبطولة القارية مع الفائز من أتحاد المنستير التونسي والجيش الرواني في دور بالدور التمهيدي للبطولة.