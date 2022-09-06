شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن إيقاف نشاط لجنة الكرة والكشافين وإعادة النظر فى تشكيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إيقاف نشاط لجنة الكرة والكشافين، وذلك اعتبارا من سبتمبر الجاري.

وتأتي تلك الخطوة في ضوء الهيكلة الإدارية الجديدة للنادي، وإعادة التنظيم بجميع القطاعات الإدارية والفنية بالنادي، حيث تقرر إيقاف نشاط لجنة الكرة والكشافين اعتبارًا من الاول من شهر سبتمبر الجاري على أن يتم إعادة النظر في تشكيلها خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع عماد الدين بوبكر، مدافع منتخب الجزائر للمحليين، وذلك بعد الاتفاق الذي تم بين كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، وسعيد الناصري، رئيس مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي، والذي انتقل بموجبه اللاعب لصفوف النسور الخضر بعقد يمتد لمدة موسمين وينتهي بنهاية موسم 2024/2023.

من جهته أكد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري سعادته بالتوصل لاتفاق مع سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي بشأن انتقال اللاعب عماد الدين بوبكر، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يعد تأكيدًا للعلاقات الطيبة وعلاقات التوأمة التي تجمع بين الناديين الشقيقين خاصة في الفترة الأخيرة والتي شهدت اتفاقه - كامل أبو علي - مع سعيد الناصري على تنازل نادي الوداد عن شكواه المقدمة ضد النادي المصري بشأن مستحقات اللاعب الكونغولي كازادي كاسينجو، والتي تم سدادها مؤخرا بواسطة الأستاذ كامل أبو علي.

الجدير بالذكر أن اللاعب عماد الدين بوبكر، والبالغ من العمر 27 عامًا يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وقد حصل من قبل على لقب أفضل مدافع بالدوري الجزائري، علمًا بأنه قد سبق له اللعب في صفوف شبيبة الساورة الجزائري أيضًا والذي انضم من خلاله لمنتخب الجزائر للمحليين.