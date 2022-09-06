شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض عروض الصيف لضم كريم فؤاد "مقايضة أو تعاقد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادي الأهلي التفريط في كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية ، بعدما تلقى اللاعب عدة عروض من أندية محلية.

وارتبط اسم كريم فؤاد خلال الفترة الحالية بعدة عروض من أندية محلية سواء على سبيل المُقايضة أو على سبيل التعاقد مع اللاعب دون الدخول في صفقات تبادلية أخرى.

وحصل كريم فؤاد على فرصة الظهور مع الأهلي بشكل أساسي الموسم الأخير خلال الفترة الأخيرة وظهر بشكل جيد ليرفض الأهلي التفريط فيه ، حيث يرغب مسئولو القلعة الحمراء بقاء كريم فؤاد مع محمد هاني وأكرم توفيق في قيادة الجبهة اليمنى خلال الموسم المقبل.

ويقيم الاهلي معسكراً في هولندا منتصف سبتمبر الجاري استعداداً للموسم الجديد الذي يستهله الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، حيث سيلعب في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل مع الفائز من أتحاد المنستير التونسي والجيش الرواني بالدور التمهيدي للبطولة القارية.