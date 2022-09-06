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على خطى اليد.. مستقبل الكرة الطائرة بخير

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القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مستقبل الكرة الطائرة فى مصر يبشر بالخير فى ظل سيطرة الناشئين والشباب على الألقاب الأفريقية خلال المحافل التى أقيمت على مدار الأيام الماضية، ويسير الناشئون على خطى تصحيح الأوضاع التى شهدتها كرة اليد المصرية  التى دائما ما تسعد الشعب المصرى .

 

ويرصد ”الخليج 365” الألقات التى حصدتها منتخبات الكرة الطائرة  أفريقيا فى التقرير التالى كالتالى :

 

تتويج شباب الطائرة بلقب بطولة أفريقيا على حساب تونس 

توج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرًا، بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس بنتيجة 1/3 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.

 

وتأهل منتخب شباب الكرة الطائرة للنهائى بالفوز على نيجيريا بنتيجة 1/3 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا، ليضمن الوصول لبطولة العالم 2023، بعدما فاز على المغرب أيضًا 0/3 فى ربع النهائى.

 

 

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تتويج شابات الطائرة ببطولة أفريقيا على حساب تونس 

كما توج منتخب شابات الكرة الطائرة بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على نظيره التونسى، صاحب الأرض والجمهور، بنتيجة 1/3 فى نهائى بطولة أفريقيا.

 

وتأهل منتخب شابات الكرة الطائرة للنهائى بالفوز على المغرب بنتيجة 0/3 فى لقاء نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة بتونس ليتأهلن إلى النهائى.

 

وتأهل منتخب شابات الطائرة إلى نصف النهائى محققا العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته.

 

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تتويج ناشئات ببطولة أفريقيا على حساب الكاميرون

فيما توج منتخب ناشئات الكرة الطائرة بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على نظيره الكاميرونى بنتيجة  1/3 فى إطار ختام المنافسة التى أقيمت فى نيجيريا ، والتى شارك فيها 3 فرق فقط.

 

ونجح منتخب ناشئات الكرة الطائرة فى تحقيق الفوز بمواجهتين على نيجيريا ثم الكاميرون بنتيجة 0/3. 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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