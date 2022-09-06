شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي: الأهلي والزمالك مهتمان بشلبي وفوزي ولا مانع من بيع محمود جاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي لنادي إنبي التفاصيل الخاصة بالصفقة التبادلية بين ناديه، ونادي سيراميكا بخصوص جون إيبوكا، وكذلك مصير ثلاثي الفريق مصطفى شلبي وعلي فوزي ومحمود جاد.

وقال أبو الغيط عبر برنامج "أخبار أون تايم" على شاشة أون تايم سبورت: الموضوع بدأ من لجنة الكرة التي شكلناها لأن نتائجنا لم تكن مرضية ووضعنا بعض اللاعبين في خطة التدعيمات منهم أوفا، وتم عقد صفقة تبادلية كانت ناجحة جداً لكلا الفريقين، والمفاوضات استغرقت 15 ساعة، وتم تبادل إيبوكا بأوفا وجوزيف أتوري ومبلغ مالي باتفاق الطرفين

أضاف: علاقتنا بكل الأندية جيدة جداً وخطتنا عودة إنبي لمساره الطبيعي، نعمل على العروض الرسمية وسمعنا كثير من وكلاء لاعبين عن اهتمام الأهلي والزمالك باللاعب لكن هذا لم يحدث بشكل رسمي مع رؤساء الأندية، وكان هناك أندية خليجية ولكن عرض سيراميكا كان الأفضل بالنسبة لنا.

وفيما يتعلق بمصطفى شلبي قال أبو الغيط: مفاوضات الأهلي حقيقية بخصوص مصطفى شلبي، وكذلك نادي الزمالك، ولكن حتى الآن لم نتلق عرضا رسميا كان هناك مكالمات مباشرة

أضاف: سمعنا اهتمام الزمالك بمحمود جاد وكذلك أحد الأندية القطرية ولكن لم يهتم الأهلي باللاعب، والنية موجودة لبيع كلا اللاعبين بعد توفير البديل.

واصل: في لاعب مطلوب جداً وهو علي فوزي ظهير أيمن الفريق، معندناش في مصر باك يمين ثقيل ولكن العين مش جاية عليه ولا أفهم سبب ذلك، والأهلي والزمالك مهتمان باللاعب.

وفيما يتعلق بمصير فييرا مدرب الفريق قال أبو الغيط: الأمور 50ـ50، كل الخيارات مطروحة سنعقد جلسة معه لتحديد مصيره في الموسم الجديد.