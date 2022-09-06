شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: سنطلب تجديد استعارة ثنائي الزمالك وعبد الكبير الوادى لاعب مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق العشري المدير الفني لنادي سموحة، عن خطته لتدعيم الفريق السكندري في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد المقرر بدايته في منتصف أكتوبر المقبل.

وقال العشري في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: تحدثت مع الإدارة لطلب تجديد استعارة مروان حمدي وحمدي علاء من الزمالك ، خاصة بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه مروان مع الفريق.

أضاف: عبد الكبير الوادى في كلام كتير عليه ومصلحة النادي هي رقم واحد، وعبد الكبير من القوائم الأساسية للفريق، ولكن سنرى مصلحة اللاعب والنادي، إذا كان مصلحة النادي واللاعب أن يستمر فسوف يستمر.

واختتم: لدينا قوام أساسي والأولوية للاعب يضيف للنادي ، وإن لم يكن أفضل من الموجودين فلاعبينا لهم الأولوية، وهدفنا تقليل الإعارات لتحقيق الاستقرار الفني.