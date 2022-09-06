شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن لقاء الزمالك والهلال السعودى فى كأس لوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك، الهلال السعودى على كأس لوسيل بدولة قطر في المباراة المقررة بينهما يوم الجمعة المقبل بحضور جماهيرى كبير، ويرغب مسئولو الزمالك في مواصلة العروض الجيدة من أجل تحقيق لقب السوبر المصرى السعودى بعد تحقيق لقبى الدورى والكأس من نسخته القديمة .

س : أين تقام مباراة الزمالك والهلال السعودى ؟

ج : تقام مباراة الزمالك والهلال السعودى يوم الجمعة المقبل بدولة قطر

س : متى تقام مباراة الزمالك والهلال السعودى ؟

ج : تنطلق مباراة الزمالك والهلال السعودى في الثامنة من مساء الجمعة .

س : متى تغادر بعثة الزمالك إلى قطر ؟

ج : استقر مسئولو الزمالك على سفر فريق الزمالك غدا في الواحدة ظهرا إلى قطر لمواجهة الهلال السعودى على متن طائرة خاصة لإراحة اللاعبين ، والعودة سريعا للبدء في الإستعداد لمباراة إيليكت سبورت بطل تشاد في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا .

س : ماهى القيمة المادية التي يحصل عليها الفريق الفائز ؟

ج : يحصل الفريق الفائز على كأس لوسيل على مليون ونصف دولار ، بينما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار .

س : هل يوجد حضور جماهيرى في المباراة ؟

ج : تشهد المباراة حضورا كبيرا من الجماهير المصرية المتواجدة بقطر ، بالإضافة للرحلات المخفضة التي سينظمها نادى الزمالك لإرسال الجماهير من القاهرة على أن يعودوا عقب اللقاء مباشرة .