شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار ناشئى اليد للوصول إلى نهائى أمم أفريقيا برواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لكرة اليد مواجهة نهائى بطولة أفريقيا للناشئين المقامة فى رواندا بين منتخب مصر، وصاحب الأرض والمحدد لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء .

ويسعى أحفاد الفراعنة إلى التتويج بلقب بطولة أفريقيا تحت قيادة المدير الفنى المخضرم مجدى أبو المجد صاحب ذهبية بطولة العالم 2019 مع الناشئين فى مقدونيا .

ويرصد الخليج 365 مشوار ناشئين اليد للوصول للنهائى بالتقرير التالى :

الفوز على الجزائر 43 / 19 .

الفوز على رواندا 44 / 30 .



الفوز على مدغشقر 64 /14 .

الفوز على بوروندى 66 / 22 .

ويترأس البعثة عاصم السعدنى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد وأيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية، ويرافقهم محمد إمام محلل الأداء الفنى.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 ، مجدى ابو المجد مدير فنى و محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و محيى صلاح مدرب حراس مرمى ومحمد عبد المنعم مدير إدارى والدكتور عمرو عصام اخصائى علاج طبيعى.

وتضم قائمة لاعبى منتخبنا الوطنى كلا من : يوسف وليد - يوسف ناجي - محمد اشرف - فيراس مروان - محمد وائل - أحمد تغيان - يوسف أحمد عبد الغني - معاذ عزب - محمد صلاح - محمد عبد الغني - عمر عدلان - احمد حسام - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - محمد عماد - محمد مؤمن - بلال ابراهيم.