كواليس غرفة الملابس.. محمد فضل يكشف سرا جديدا عن انضمام أفشة للأهلى

كاليس غرفة الملابس اليوم يكشفها محمد فضل، نجم الأهلي السابق، بعدما أكد فى تصريحات تليفزيونية، إن محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى حالياً طلب منه الانضمام للمارد الأحمر عندما كان فضل مديرا للتعاقدات بالقلعة الحمراء، بينما كان قفشة لاعبا فى صفوف بيراميدز.

وقال فضل، إن أفشة حقق طموحه باللعب بالنادى الأهلى، ولم يكتف بذلك بل قاده للفوز بدورى أبطال أفريقيا واللعب فى مونديال الأندية، مضيفا، "أفشة كان المنقذ للأهلى أمام الدحيل فى مونديال الأندية ولعب فى أكثر من مركز لمساعدة زملائه حتى تحقق الفوز".

أفشة من مواليد 5 مارس 1996 بمحافظة الجيزة ، بدأ مسيرته الكروية في ناشئين نادي إنبي حتي موسم 2014_2015 ثم انتقل علي سبيل الإعارة لفريق الرجاء الصاعد للدوري الممتاز وقتها وتألق بشدة ، مما لفت نظر مسؤولي الفريق البترولي ليعود إليه مرة أخرى ، ويستمر لمدة ثلاثة مواسم، حتي بزغ اسمه وتألق وأثبت نفسه وتصارع عليه أندية القمة حتى نجح بيراميدز في التعاقد معه موسم 2017_2018 ليثبت أنه لاعب من طراز فريد، حيث تألق وانضم للفراعنة واستطاع قيادة ناديه لإحراز المركز الثالث والمشاركة في الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ بيراميدز قبل أن يتمسك بالرحيل لتحقيق حلم حياته واللعب للأهلى الذى تعاقد معه لمدة خمسة مواسم ، بعدما رفض أفشة عروض بالجملة وأرقام مضاعفة تفوق عرض المارد الأحمر بسبب رغبته في ارتداء القميص الأحمر وتحقيق حلم عائلته الاهلاوية.